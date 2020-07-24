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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik heyet ve futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Hakan Burak Altunöz   | 24.07.2020
Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Trabzon

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on beşincisi yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

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