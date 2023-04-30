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Futbol, Dünyadan Spor

Manchester City, Premier Lig'de liderliğe yükseldi

Norveçli santrfor Haaland, 34 golle Andy Cole ve Shearer'ın paylaştığı bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

Hüseyin Burak Demirer  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Manchester City, Premier Lig'de liderliğe yükseldi

Ankara

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Fulham'ı 2-1 yenen Manchester City, liderliğe yükseldi.

Zirve yarışındaki Manchester City, puan tablosunun ortalarındaki Fulham'a konuk oldu.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Haaland'ın (penaltıdan) 3. dakikada ve Alvarez'in de 36. dakikadaki golleriyle art arda 8. galibiyetini aldı.

Fulham'ın golü ise 15. dakikada Vinicius'tan geldi.

Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, gol sayısını 34'e çıkararak Andy Cole (1993-94) ve Alan Shearer'ın (1994-95) paylaştığı bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

Bu sezon ilk defa giydiği Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 44. maçına çıkan 22 yaşındaki Haaland, 50. golüne imza attı.

Puanını 76'ya çıkaran Manchester City, maç eksiğine rağmen Arsenal'ın bir puan önünde liderliğe yerleşti.

Newcastle United ve Manchester United haftayı 3 puanla kapattı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Newcastle United ve Manchester United maçlarını kazandı.

Newcastle United, seyircisi önünde oynadığı Southampton karşılaşmasından 3-1 galip ayrıldı. Manchester United da sahasında Aston Villa'yı 1-0 yendi.

Bir maçı eksik Newcastle United 65 puanla 3'üncü, iki maç eksiği bulunan Manchester United ise 63 puanla 4. sırada yer aldı.

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