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Spor

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Macaristan'ın Fehervar ile Almanya'nın Köln takımları arasında 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu müsabakasını yönetecek.

Süha Gür   | 23.08.2022
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Szekesfehervar şehrindeki MOL Arena Sosto Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

Öte yandan FIFA kokartlı Türk futsal hakemi Murat Çolak da 25-28 Ağustos tarihleri arasında Estonya'da düzenlenecek olan UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi eleme turu müsabakalarında görev alacak.

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