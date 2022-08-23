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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası yapılan üç karşılaşmayla tamamlandı.

Ercan Çakar   | 23.08.2022
Spor Toto Süper Lig'de görünüm Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yenerken, Arabam.com Konyaspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkardı ve 3. haftayı averajla lider bitirdi.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: 0-1

Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: 1-0

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 5-2

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 2-0

Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-1

Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: 0-4

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 4-2

4. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Ağustos Cuma:

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

27 Ağustos Cumartesi:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

21.45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

21.45 Adana Demirspor-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Adana)

28 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

29 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı)

21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

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