İngiltere Premier Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlayacak
İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle 12 Eylül'de başlayacak.
Ankara
İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonu 12 Eylül'de başlayacak.
Yeni tip koronovirüs salgını nedeniyle başlangıç tarihi, 8 Ağustos'tan 12 Eylül'e alınan ligin son haftası ise 23 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.