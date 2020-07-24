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İngiltere Premier Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlayacak

İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle 12 Eylül'de başlayacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 24.07.2020
İngiltere Premier Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlayacak

Ankara

İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonu 12 Eylül'de başlayacak.

Yeni tip koronovirüs salgını nedeniyle başlangıç tarihi, 8 Ağustos'tan 12 Eylül'e alınan ligin son haftası ise 23 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak.

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