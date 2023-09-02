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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Enis Destan ve Enis Bardhi'den gollü başlangıç

Trendyol Süper Ligi'nin 4. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 yenerek bu sezon 2. galibiyetini elde eden Trabzonspor'da Enis Destan ve Enis Bardhi, sezona gollü başlangıç yaptı.

Selçuk Kılıç  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Trabzonspor'da Enis Destan ve Enis Bardhi'den gollü başlangıç

Trabzon

İlk 4 haftada 8 gol kaydeden bordo-mavili takımda Enis Destan ve Enis Bardhi attıkları 2'şer golle, toplamda takımın gollerinin yarısını kaydetti.

2021-2022 sezonunda Altınordu'dan 600 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Enis Destan, geçen hafta takımının 3-2 yenildiği Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçında 1'er gol kaydetti. Enis Bardhi de Kasımpaşa karşısında attığı 2 golle takımına destek verdi.

Yokluktan doğan golcü Enis Destan

Trabzonspor'da geçen sezon Polonya'nın Warta Poznan takımına 75 bin avro karşılığında kiralanın ve burada 422 dakika süre alarak 1 gol atan Enis Destan, bu sezon bordo-mavili takımda adeta yokluktan doğdu.

Sezon sonundan itibaren Dinamo Zagreb'ten kadroya katılmak istenen Bruno Petkovic'in transferinin bir türlü gerçekleşememesi Maxi Gomez'in de İspanya'nın Cadiz Kulübü'ne kiralanmasıyla bordo-mavili takım santrfor konusunda sıkıntı yaşadı. Umut Bozok'un da ilk 3 haftada gol atamamasıyla formayı giyen Enis Destan, bunu iyi değerlendirdi.

Enis Destan'dan 101 dakikada 2 gol

Ligin ilk haftasında Antalyaspor maçında kadroda yer alamayan, Galatasaray maçında son 18 dakika, Çaykur Rizespor maçında son 20 dakika forma giyen Enis Destan, Kasımpaşa maçında ilk kez 11'de yer alarak 63 dakika sahada mücadele etti.

Çaykur Rizespor maçında son 20 dakikada 1 gol atan, Kasımpaşa maçında da fileleri 1 kez havalandıran Enis Destan, 101 dakikaya 2 gol sığdırdı.

Bardhi'den 8. gol

Trabzonspor'un geçen sezon başında İspanya'nın Levanta Kulübü'nden kadrosuna kattığı Enis Bardhi'de, bordo-mavili takımda ligde iki sezonda 8. golüne ulaştı.

Geçen sezonu 6 golle tamamlayan Bardhi, bu sezon ise 4 maçta 307 dakika sahada kalarak 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Karadeniz ekibinde diğer goller Denswil, Benkoviç, Göktan Gürpüz ve Bakasetas'dan geldi.

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