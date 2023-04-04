Dolar
19.23
Euro
21.09
Altın
2,020.59
ETH/USDT
1,877.50
BTC/USDT
28,279.00
BIST 100
4,984.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, MKE Ankaragücü maçının ardından istifa etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Erkan Tiryaki  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, MKE Ankaragücü maçının ardından istifa etti Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Ankara

Orhan Ak, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildikleri maçtan sonra basın toplantısı düzenledi.

Ak, şöyle konuştu:

"Maçtan sonra oyuncularla vedalaştım. Kalırken de açıkçası çok gönlüm sinerek kalmadım burada. 3 hafta oldu. Abdullah hoca istifa ettiği zaman başkana da 'Hocamızla beraber geldik beraber gideriz.' dedim. Aile olduğumuz için rica ettiler, daha uzun süreli teklifte de bulundular. Ben de haftalık bakılması gerektiğini söyledim. Bana çok inandılar, ben de oyunculara yardımcı olmak istedim, görevden kaçmak istemedim. Zor olacağını biliyordum. Trabzonspor bize çok şey kazandırdı maddi ve manevi. Gelinen noktada takımda mental sorunu çözemedik. Kalmamın doğru olduğunu düşünmediğim için oyuncularla vedalaştım."

Maç için de yorum yapan Orhan Ak, "Avrupa kupalarına katılmamız için sezonun finaline çıktık. Özellikle ilk 45 dakika bizim istediğimiz gibi gitti. İlk yarı takım savunmasını çok iyi bir yaptık. İkinci yarı yine sezonun klasik özeti oldu diyebilirim. Yediğimiz gol düzenimizi tamamen bpzdu. Bireysel hatalardan diğer goller geldi. Seyirci devreye girince de Ankaragücü çok haklı bir galibiyet aldı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'u kullandığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Çalışmalarımızı bir seferberlik anlayışıyla yürüteceğiz
Çorum'da şiddetli fırtına etkili oldu
TİKA, Kırgızistan'da İmam Serahsi Camisi'nde 2 bin kişilik iftar verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Bu devlet 650 bin konutu bitirip milletine sunacak güce sahiptir

Benzer haberler

Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, MKE Ankaragücü maçının ardından istifa etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, MKE Ankaragücü maçının ardından istifa etti

MKE Ankaragücü, kupada 23 yıl sonra yarı finale çıktı

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşılaşacak

Trabzonspor sahasında kaybetti

Trabzonspor sahasında kaybetti
Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek

Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek
UEFA'dan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a ceza

UEFA'dan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a ceza

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet