Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Şunu net şekilde ifade edeyim ki bizim içimizde ayrı gayrılık söz konusu değil. Biz biriz ve bütünüz." dedi.

Fotoğraf:AA/Hakan Yoloğlu

TRABZON

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecekleri 24 günlük Slovenya kampı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kadrolarına kattıkları oyuncu olmadığını belirten Karaman, altyapıdan, 1461 Trabzon'dan ve kiralık pozisyonda oynayan oyunculardan kadroya katılımın söz konusu olduğunu ifade etti.

Karaman, hayatının "adalet" üzerine kurulu olduğunun altını çizerek, o nedenle göreve geldiğinde altyapıda görev yapan arkadaşlarından ve 1461 Trabzon'un hocalarından rapor istediğini anlattı. Raporları, kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer'in de olduğu ortamda değerlendirdiklerini aktaran Karaman, çeşitli istişarelerin ardından kamp kadrosunu oluşturduklarını dile getirdi.

Genç futbolcularla iki kez toplantı yaptığına işaret eden Ünal Karaman, "Bu şu demek değil; 'Bizim kampa getirdiğimiz oyuncular değerli, burada bıraktığımız oyuncular değersiz.' Öyle bir algının ne oyuncular ne sizler ne de kamuoyu tarafında oluşmasını istemem. Her oyuncuyu tanıma fırsatı bulacağım. Kamptan geldikten sonra bu oyuncularımızı değişik zamanlarda antrenmanlara alacak ve yakından tanıma fırsatı bulacağım. O ekipteki hocalarımız antrenmanlarımıza katılacaklar. Şunu net şekilde ifade edeyim ki bizim içimizde ayrı gayrılık söz konusu değil. Biz biriz ve bütünüz." diye konuştu.

Slovenya kampı kadrosunda yer alan Jose Sosa ve Esteban Alvarado'nun henüz Trabzon'a gelmediğini belirten Karaman, "Sosa ve Esteban'ın minik mazeretleri var. Geldiklerinde elbette bununla ilgili görüşeceğiz. Geçmişte maalesef çok hoş olmayan şeyler yaşanmış. Bunları konuşacağız ve bu konuda tatmin edici bilgilendirme yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"En kısa zamanda oyuncu takviyesini gerçekleştiririz"

Ünal Karaman, savunma mevkisine kaç oyuncu transfer etmeyi planladıkları sorusu üzerine şunları söyledi:

"Geçen sezonki kadroya bakınca, o bölgede oynayan üç oyuncumuzu kaybetmiş durumdayız. O bölgeye acil şekilde katmamız gereken minimum üç oyuncumuz var. Videodan oyuncu izlemek çok zor, ince eleyip sık dokuyoruz. Bu sorumluluk duygusuyla kulüp bütçesine uygun oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Takıma katacaklarımızdan en önemlisi, savunma bölgesi oyuncularının sorumluluk duygusu ile Trabzonspor'a cevap verebilecek tarzda olmaları. Bu doğrultuda arayışımız devam ediyor. Yapabilseydik şu ana kadar 100 oyuncu transfer edebilirdik, o kadar çok bilgi akışı var. İnşallah en kısa zamanda oyuncu takviyesini gerçekleştiririz."

Burak Yılmaz'la görüşme yapılıp yapılmadığı sorusuna Karaman, "Tüm oyuncularımız hastanede kontrolden geçti. Burak Yılmaz da bu sabah geldi ve doğruca hastaneye geçti. Biz antrenmana başladık, henüz yüz yüze görüşmemiz olmadı ama görüşeceğiz." yanıtını verdi.

Karaman, Trabzonspor'un bir marka olduğuna dikkati çekerek, "Trabzonspor üzerinden rant yapmaya çalışan, gündemimizde olmayan oyuncuları gündemimiz yapmaya çalışan bir sosyal medya ve medya bilgilendirmesine maruz kalıyoruz. Trabzonspor'u, Trabzonspor'a gönül verenleri bilgi kirliliğiyle meşgul ediyorsanız burada yanlışlık vardır." ifadelerini kullandı.

"Burada herkes ayağını yere basacak"

"Transfer yapılmadan kampa gidilmesi size zorluk yaşatacak mı?" sorusunu Ünal Karaman, "Bizim için asıl çalışmalar Slovenya'da başlayacak. Çok ciddi bir kaybımız yok ama bu arkadaşlarımız emekleme dönemini kaçırmış olacaklar. Bu arkadaşlarımızı farklı planlamalarla antrenmana hazırlayacağız." sözleriyle yanıtladı.

Karaman, kiralık oyuncular Aytaç Kara ve Ramil Sheydaev'e kendilerinin izin verdiğini söyledi.

Kimliğinde doğum yeri "Trabzon" yazmasının, kişinin Trabzonspor'a gönlünü vermesi anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Trabzon kimliği demek 'Her şeyi ile Trabzonspor'u alırım başımın üstünde taşırım.' anlamına gelmiyor. Kim bu acıyı bizlerle paylaşacak, sahada mücadele verecek, kim gelecek 'Ben buranın en önemli parçasıyım.' diyerek yüreğini ortaya koyacak, onlarla devam edeceğiz. Bu, mevcut kadro içindeki oyuncularımız için de geçerli. Toplantılarda da ifade ediyorum, ruhu ve yüreği burada değilse, beni şampiyon yapacağını da bilmiş olsam ben onun nazını çekmem. Yüreği ve her şeyi ile beraber, 'Ben buranın bir parçasıyım, başladığım işi yarım bırakmam, sonuna kadar götürürüm.' diyen insanlarla devam edeceğim. Bunun içerisine altyapıdan gelen oyuncular da dahil. Burada herkes ayağını yere basacak. 18 yaşındaki oyuncu kalkıp benim karşıma menajerle çıkmayacak. Bu kulübün karşısına o şekilde çıkmayacak. Onun için 'Ben varım.' diyenlerle yürüyeceğim. Trabzonspor kimsenin nazını çekmez.

"İki yönlü oyuncular almaya çalışacağız"

Yeni sezonda nasıl bir oyun planı kurmayı düşündükleri sorusu üzerine Karaman, şunları kaydetti:

"Elinizdeki malzeme neyse siz ona göre sistem ve oyun tarzı belirlersiniz. Geçen sezon çok ciddi sayıda gol yenmiş. Bunu sadece stoper oyuncularına bağlamak doğru olmaz. Mevcut kadrodaki oyuncularla ön bölgede baskı yapmamız zor. İki yönlü oyuncular almaya çalışacağız. Bu oyuncuları üst düzey baskı yaptırıp rakibi hataya zorlayamazsınız. Alternatif oyuncuların, iki yönlü oynayabilecek oyuncular olması lazım. Benim Abdülkadir'ime, Yusuf'uma tekme atıldığında, benim stoperim çıkıp 'höt' diyerek onu sahiplenecek, öyle lider olacak. Ben öyle olsun isterim. Takım olmak tek başına iyi futbolcu olmaktan ibaret değil. Bizde korkuya mahal yok. Dünya karmasıyla oynasak bile benim oyuncum, takımım kazansın isterim. Elbette en az gol yiyen, oyunu iki yönlü oynayabilen, savunma disiplinini bilen, takım bütünlüğünü yerine getiren, tek başına 'Ben ön plana çıkayımdan.' ziyade takımla bütünleşecek bir kadro yapılandırmaya çalışacağız."

Karaman, "Can derdine düşmüş durumdayız. Kendimiz için oyuncu izlemekten Dünya Kupası'na odaklanamadık." diye konuştu.

Bazen maçların özetlerini izlediğine işaret eden Karaman, gülerek, "Messi ve Ronaldo'yu izlemeye aldık." esprisini yaptı.