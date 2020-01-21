Euro
6.59
Dolar
5.93
BIST 100
123,060.30
Altın
1,556.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Tuğba Yardımcı   | 21.01.2020
Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, teknik direktöre 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için 250 bin lira, 2020-2021 sezonu için 3 milyon 500 bin lira ödenecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı sonrasında Libya krizinin geleceği
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili
İsrail'deki hükümet krizinde ultra-ortodoks Yahudilerin Rolü
'NATOME' bir Trump fantezisi mi, 2020'lerin gerçeği mi?
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?

Benzer haberler

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor'da Sörloth, Şota'nın performansını geride bıraktı

Sivasspor en golcü sezonunu yaşıyor

Trabzonspor yeni transferini borsaya bildirdi

Trabzonspor yeni transferini borsaya bildirdi
Beşiktaş son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı

Beşiktaş son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı
Burak Yılmaz'ın suskunluğu uzuyor

Burak Yılmaz'ın suskunluğu uzuyor