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Spor, Futbol

Trabzonspor, ligde 3 hafta aradan sonra galip geldi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 yenerek ligde 3 hafta aradan sonra galip geldi.

Selçuk Kılıç  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Trabzonspor, ligde 3 hafta aradan sonra galip geldi

Trabzon

İlk yarı 

3. dakikada Trabzonspor, ilk atağında golü buldu. Cihan Çanak ile ver-kaç yaparak topu ceza alanı içinde önünde bulan Cham, sert vuruşla topu kaleci Vedat Karakuş'un üzerinden filelere gönderdi: 1-0.

4. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu çeldi.

8. dakikada Cihan Çanak'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Vedat Karakuş, yatarak direk dibinden topu son anda kornere çeldi.

24. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Banza, kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.

41. dakikada Ali Yavuz Kol'un soldan ortasında, ceza alanı ön çizgisi üzerinde Yusuf Sarı'nın yatarak şık vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sol direk köşesinden yatarak topu çıkardı.

Bordo-mavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı 

50. dakikada Trabzonspor, bu kez ikinci yarıdaki ilk etkili atağında golü buldu. Cham'ın ceza alanı dışı sağ çaprazındaki şutunda savunmadan seken top Banza'nın önüne düştü. Bu futbolcu da kaleci Vedat Karakuş ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

54. dakikada Cihan Çanak sol taraftan taşıdığı topu Cham, Banza'ya aktardı. Bu futbolcu ceza alanı içinde yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Vedat Karakuş'un solundan filelere gönderdi: 3-0.

77. dakikada sol taraftan ceza alanına hareketlenen Enis Destan'ın şutunda, top direğin az farkla yanından auta gitti.

78. dakikada Enis Destan'ın sağdan ortasında, arka direkte Cham'ın gelişine sert şutunda, top kaleci Vedat Karakuş'un hemen yanından filelere gitti: 4-0.

84. dakikada Arif Boşluk'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Cham'ın gelişine şutunda, top kaleci Vedat Karakuş'un sağından filelerle buluştu: 5-0.

Trabzonspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.



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