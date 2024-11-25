Galatasaray Kulübünden Kaan Ayhan'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Kulüpten yapına açıklamada, "Sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan'ın tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul
Galatasaray Kulübü, Kaan Ayhan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan'ın tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.