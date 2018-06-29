TRABZON

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Temmuz Pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurula 6 bin 153 üyenin katılım hakkı olduğunu belirterek, "Taslak tüzüğün oylanacağı kongremize katılma hakkı bulunan üyelerimizin tamamının gelmesini özellikle rica ediyoruz. Çünkü bu kongre kulübümüzün geleceği açısından büyük önem arz ediyor." dedi.

Trabzonspor tarihi için önemli bir kongre gerçekleştireceklerine dikkati çeken Sağıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni tüzüğün oylanacağı kongreye üyelerimizin katılımını rica ediyoruz. Yıllardır tartışılan, Dernekler Kanunu ve Medeni Kanuna uygun olmayan çok sayıda maddenin yer aldığı tüzüğümüzü hem yasalarımıza hem de günün şartlarına uygun hale getirerek bir taslak hazırladık. Bir süre önce resmi sitemizden yayınlayarak camiamızın bilgilerine sunduk. Gelen görüş ve önerileri de dikkate alarak revize ettik. Revize edilmiş halini de resmi sitemiz üzerinden yeniden yayımladık. Süreci gayet şeffaf yürüttük. Artık sona geldik ve 1 Temmuz Pazar günü camiamızın onayına sunacağız."

Sağıroğlu, tüzüğün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, taslak tüzüğün onaylanmasıyla Trabzonspor'un daha demokratik ve şeffaf şekilde yönetileceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Duygu Avunduk



