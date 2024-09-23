Trabzonspor galibiyet hasretini sürdürdü

Gaziantep
5. dakikada Gaziantep FK'nin ceza alanı dışından kazandığı serbest atışta topun başına Furkan Soyalp geçti. Furkan Soyalp'in vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Ömürcan Artan'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada sağ kanattan Ömürcan Artan'ın ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.
37. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mendy'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
45+3. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest atışta Sorescu, ceza alanına ortasını yaptı. İyi yükselen Saborit'in kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.
İkinci yarı
50. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, topla buluşan Okereke'nin ceza sahası içerisinden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
56. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Cham'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
58. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından yerden pasında Lundstram şutunu çekti. Kaleci Dioudis'in çeldiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Banza tamamladı. Top filelerle buluştu ancak hakem Volkan Bayarslan, VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında inceledi. İncelemenin ardından pozisyonun başlangıcında faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
67. dakikada sağ taraftan köşe atışı kullanan Furkan Soyalp'in ortasında iyi yükselen Saborit'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
69. dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest atışta Cham şutunu çekti. Kaleci Dioudis topu kornere çeldi.
90+3. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Müsabaka 0-0 sona erdi.
"İyi bir maç olduğuna inanıyorum, iyi mücadele ettik"
Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Yılmaz, maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımının mücadelesinden memnun olduğunu belirtti.
Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu aktaran Yılmaz, "Güzel bir maç oldu, kazasız belasız. Başta oyuncularımı, teknik heyeti ve gazi şehrin seyircilerini ve Trabzonspor'u kutluyorum. Aslında bizim için lig bu maçla başladı. Geçen sezondan 15 oyuncumuzla yollarımız ayrıldı. Yeni bir takım olduk. Bir Anadolu kulübü olarak 17 transfer yaptık. Takım olma yolundayız." diye konuştu.
Takım olmanın futbolda önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bu maçla takım olma yoluna başladık. Oyuncuları, teknik heyeti ve seyircilerimizi canıgönülden kutluyorum. Tabii gönül isterdi 3 puan alsaydık. Futbolda yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Trabzon'u da kutluyorum. Hakem konusuna değinmek istemiyorum, tabii ki canımız yanıyor. Onlar da insan, beşer şaşar insanoğlu. Ama bundan sonra hak edileni hakemlerimizin de vereceğine inanıyorum. Güzel bir maç oldu. Bundan sonraki maçlarımızda da şehrimize yakışır bir şekilde temsil etmeye çalışacağız. İyi bir maç olduğuna inanıyorum, iyi mücadele ettik."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.