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Orkun ve Kerem, Benfica'yı galibiyete taşıdı

Portekiz 1. Futbol Ligi 6. hafta mücadelesinde milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti.

Hilmi Sever  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Orkun ve Kerem, Benfica'yı galibiyete taşıdı

İstanbul

Bessa Stadı'nda oynanan mücadelede Orkun Kökçü takımının 2. golüne imza atarken, Kerem Aktürkoğlu da ilk 2 golün asistini yaptı.

Benfica'ya galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Pavlidis, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90. dakikada Arthur'dan geldi.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Orkun 90 dakika sahada kalırken, Kerem, 71. dakikada yerini Zeki Amdouni'ye bıraktı.

Ligde oynadığı son iki maçı kazanan Benfica, puanını 13'e yükseltti ve 3. sıraya çıktı. Portekiz Ligi'nde liderlik koltuğunda 6'da 6 yaparak 18 puan toplayan Sporting bulunuyor. İkinci sırada ise 15 puanlı Porto yer alıyor.

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