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İsviçre, avantajını sürdürdü

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nda İskoçya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

Süha Gür  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
İsviçre, avantajını sürdürdü Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Köln

Köln Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf İskoçya oldu. Ön alanda baskı kurarak duran top fırsatları arayan İskoçlar, 13. dakikada McTominay'in golüyle öne geçti. Golün ardından İsviçre topa daha fazla hakim olmaya başladı. Pozisyon bulmakta zorlanan İsviçre, İskoçya savunmasının büyük hatasında Xherdan Shaqiri'nin şık golüyle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

Müsabakanın ikinci yarısına iki takım da kontrollü başladı. 67. dakikada İskoçya'nın Hanley'in kafa vuruşunda bir topu direkten dönerken, kalan bölümde iki takım da pozisyon üretemedi ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla İsviçre, grupta puanını 4'e yükselterek avantajını sürdürdü. İskoçya ise ilk puanını elde etti.

Grubun son maçlarında İsviçre, Almanya ile karşılaşacak. İskoçya ise Macaristan ile kozlarını paylaşacak.

Maçtan dakikalar

13. dakikada İskoçya öne geçti. Hızlı gelişen atakta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan McGregor'ın pasında ceza alanı çizgisinin hemen önünden McTominay'in şutunda, savunmada Schar'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

26. dakikada İsviçre beraberlik golünü buldu. Ralston'un hatalı geri pasında fırsatçılığını konuşturan Shaqiri'nin ceza sahasına girmeden gelişine plasesinde top ağlarla buluştu: 1-1

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

67. dakikada İskoçya gole çok yaklaştı. Robertson'ın rakip ceza sahası çizgisinin hemen önünden sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpasın hemen önünde Hanley'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Tierney, devam edemedi

İskoçya'nın savunma oyuncularından Kieran Tierney, sakatlanarak oyunda devam edemedi.

Müsabakanın 59. dakikasında yaşanan bir pozisyonda ayağı zemine takılan Tierney, yerde kaldı.

Oyuncunun saha içinde tedavisi gerçekleştirilirken, 27 yaşındaki isim sahayı sedyeyle terk etti.

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