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Spor, Futbol, EURO 2024

Fransa, 3 puanı tek golle aldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Fransa, Avusturya'yı 1-0 yendi.

Süha Gür  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Fransa, 3 puanı tek golle aldı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Düsseldorf

36. dakikada Avusturya etkili geldi. Rakip ceza sahasına atılan uzun topta Sabitzer'in kafayla indirdiği meşin yuvarlak ceza sahası içinde Baumgartner'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle direk dibinden kornere gitti.

38. dakikada Fransa öne geçti. Sağdan rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Mbappe'nin altıpasa ortasında, savunmada Wöber ters kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1

55. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Mbappe'nin kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.

Karşılaşma, Fransa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fransa'nın golü Avusturyalı Wöber'den

Fransa'nın EURO 2024'teki ilk golünü Avusturya'nın stoperi Maximilian Wöber kaydetti.

Müsabakanın 38. dakikasında yaşanan atakta Wöber, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

Sert müdahaleler yaralanmalara sebep oldu

Avusturya ile Fransa arasında oynanan karşılaşmada sert müdahaleler yaralanmalara sebep oldu.

Müsabakanın 46. dakikasında Fransa'dan Griezmann'ın başı aldığı darbe sonucu açıldı.

Yaşanan ikili mücadelede reklam panolarına başını çarpan Griezmann, 47. dakikada kenara geldi.

Fransız oyuncu, tedavisinin ardından 48. dakikada oyuna devam etti.

Diğer bir yaralanmayı da yıldız oyuncu Mbappe yaşadı. Maçın 86. dakikasında bir hava topu mücadelesinde rakibinin omzuna burnu çarpan Mbappe, uzun süre yerde kaldı.

Burnunda kanama meydana gelen oyuncu, 86. dakikada yerde kalırken, 89. dakikada yeniden oyuna devam etti ve 90. dakikada yerini Giroud'ya bıraktı.

İkinci yarı 9 dakika uzadı

Avusturya-Fransa karşılaşmasında oyun sık sık durdu.

Maçın sertliği nedeniyle birçok sakatlık yaşanırken, oyuncu değişiklikleriyle bu süreç daha da uzadı.

Müsabakanın hakemi, maçın sonuna 9 dakika uzatma ekledi.

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