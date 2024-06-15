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Halil Umut Meler, EURO 2024'te Belçika-Slovakya maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Belçika ile Slovakya arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

Mutlu Demirtaştan  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Halil Umut Meler, EURO 2024'te Belçika-Slovakya maçını yönetecek

Berlin

UEFA'nın açıklamasına göre Almanya'nın Frankfurt kentiyle aynı adı taşıyan statta 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.

Karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlenecek.

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