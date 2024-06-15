İsviçre, EURO 2024'e avantajlı başladı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ilk hafta maçında İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.
Köln
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ilk hafta maçında İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.
14. dakikada İsviçre öne geçti. Aebischer'in derinlemesine etkili ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Duah'ın şutunda, top ağlarla buluştu: 0-1
45. dakikada İsviçre farkı 2'ye çıkardı. Freuler'in pasında ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Aebischer'in sert şutunda, top ağlara gitti: 0-2
66. dakikada Macaristan farkı 1'e indirdi. Soldan Szoboszlai'nin altıpasın içine etkili ortasında Varga'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2
90+3. dakikada İsviçre bir gol daha buldu. Atılan uzun pasta savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Embolo'nun kalecinin üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3
Karşılaşma, İsviçre'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Böylece ilk hafta sonunda Almanya ve İsviçre 3'er puana ulaşırken, Macaristan ile İskoçya puan alamadı.
İsviçre'nin turnuvadaki ilk golü Duah'tan
İsviçre'nin 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk golünü Kwadwo Duah kaydetti.
Müsabakanın 14. dakikasında takımını öne geçiren gole imza atan 27 yaşındaki santrfor, milli takımıyla çıktığı 2. karşılaşmada ilk gol sevincini yaşadı.
Aebischer'den skora önemli etki
İsviçre'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Michel Aebischer, Macaristan karşısında etkili bir performans sergiledi.
Müsabakanın 14. dakikasında takımının ilk golünün hazırlayıcısı olan 27 yaşındaki oyuncu, 45. dakikada ise ülkesini 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Macaristan, Varga ile siftah yaptı
Macaristan'ın EURO 2024'te ilk golüne Barnabas Varga imza attı.
29 yaşındaki oyuncu, müsabakanın 66. dakikasında ülkesinin turnuvadaki ilk golünü kaydetmeyi başardı.
Gol VAR'dan geldi
İsviçre'nin maçın 14. dakikasında kaydettiği gol, VAR kararı sonucunda geçerli sayıldı.
Müsabakanın 12. dakikasında İsviçre, Aebischer'in pasında Duah ile golü buldu ancak yardımcı hakem golü ofsayt gerekçesiyle geçerli saymadı.
Pozisyonu inceleyen VAR, 14. dakikada hakemi uyardı ve gol kararı verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.