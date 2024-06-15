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"Filenin Sultanları" Çin'e yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Çin'e 3-2 yenildi.

Erkan Tiryaki  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
"Filenin Sultanları" Çin'e yenildi

Ankara

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi 3-2 kaybeden Türkiye, 11. maçında 3. yenilgisini aldı.

Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", finalleri garantilediği organizasyonun grup aşamasındaki son maçında, yarın lider Brezilya'yla TSİ 12.00'de karşılaşacak.

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