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Spor, Futbol

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar dış basında da geniş yer buldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar uluslararası basında da yankı uyandırdı.

Abdulkadir Karakaya  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar dış basında da geniş yer buldu

İstanbul

İngiliz basınından BBC, "Trabzonsporlu taraftarlar yenilginin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı." başlığıyla verdiği haberde, "Trabzon'da Papara Park'ta 3-2'lik galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli oyuncular şiddete maruz kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığı hatırlatılırken, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun faillerin cezalandırılması yönündeki açıklamalarına yer verildi.

The Sun gazetesi, Trabzon'da "kaotik" bir gece yaşandığını ve Fenerbahçeli futbolcular Michy Batshuayi ile Bright Osayi-Samuel'in Trabzonsporlu taraftarla karşı karşıya geldiğini yazdı.

Fransız L'Equipe gazetesi "Fenerbahçe galibiyetinin ardından Trabzonspor'da kaos ortamı" başlığıyla sunduğu haberde "Nadir görülen şiddet sahneleri Türkiye'de yaşandı. Taraftarlar sahaya fırladı ve kazanan takıma saldırdı." değerlendirmesinde bulundu.

RMC Sport da "Türkiye'de kaos sahneleri" başlıklı haberinde, "Türk futbolu hala şiddete maruz kalıyor. Ankaragücü Başkanı'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasından üç ay sonra, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının son düdüğüyle ortalık karıştı." şeklinde görüş belirtti.

İspanya'nın Marca gazetesi, "Bu ne ilk ne de son olacak. Türk futbolunda bir kez daha acı görüntüler karşımıza çıkıyor." diyerek duyurduğu haberde, "Fenerbahçeliler galibiyeti sahanın ortasında kutladı, Trabzonspor taraftarları sahaya indi ve ortalık karıştı." ifadelerini kullandı.

İtalyan basınından Corriere dello Sport da "Türkiye'de çılgınlık. Trabzonsporlu ultraların işgali." manşetiyle okuyucularına duyurduğu haberde, "Türkiye Ligi'nde gerçeküstü sahneler... Bazı taraftarların saldırısına oyuncular sert tepki gösterdi." değerlendirmesi yapıldı.

Almanya'nın Bild gazetesi ise "Türkiye'nin yıldızları korner direğiyle kovalandı." başlığını kullanırken "Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yenmesi son düdükten sonra fitili ateşledi. Trabzonspor taraftarı sahaya hücum ederek Fenerbahçeli futbolculara saldırdı." yorumuna yer verildi.

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