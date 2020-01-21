Trabzonspor yeni transferini borsaya bildirdi

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Spor, Futbol

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına anlaştığını borsaya bildirdi.

Selçuk Kılıç   | 21.01.2020
Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme imzaladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu arasında, opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-20 sezonu için 162 bin 500 lira garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının şirketimiz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya, 2020-21 opsiyon sezonu için 2 milyon 750 bin lira garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 2 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir."

2,5 yıllık sözleşme

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Bilal Başacıkoğlu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, genç bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "Genç kardeşimize aramıza katıldığı için 'hoş geldin' diyoruz. Trabzon kökenli genç oyuncu olarak aramıza katıldı. İnşallah kariyerine de Trabzonspor'a da katkı sağlayacak ve kulübümüzde başarılı olacaktır. Tekrar tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bilal Başacıkoğlu da bordo-mavili kulübe gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur." yorumunu yaptı.

24 yaşında Trabzon kökenli Hollanda doğumlu olan oyuncunun 45 numaralı formayı giyeceği belirtildi.



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