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Spor, Futbol

Lider Beşiktaş, Hatayspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Karşılaşma Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul, Salim Taş   | 30.04.2021
Lider Beşiktaş, Hatayspor'u konuk edecek

İstanbul/Hatay

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş; 24 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 78 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise 16 galibiyet, 9 beraberlik ile 11 yenilgi sonunda 57 puan elde etti ve 5. sırada yer alıyor.

Rosier ve Necip dönüyor

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları sona eren Valentin Rosier ve Necip Uysal yarınki karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Hes Kablo Kayserispor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen iki futbolcu, Rize deplasmanında görev yapamamıştı.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.

5 futbolcunun sakatlığı sürüyor

Siyah-beyazlı ekipte yarın oynanacak karşılaşma öncesi 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar'ın Hatayspor karşısında görev yapması beklenmiyor.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre'nin kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'yi yarınki maçta görevlendirmeyeceği öğrenildi.

Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, takımının başında olamayacak

Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 36 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 57 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan teknik direktör Ömer Erdoğan, takımının başında olamayacak.

Hatay temsilcisinde tedavileri süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Muhammed Kamara ve Isaac Sackey'de yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.

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