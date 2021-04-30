Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Mayıs Cumartesi:
20.30 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Ali Palabıyık
2 Mayıs Pazar:
16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray: Halis Özkahya
3 Mayıs Pazartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor: Mustafa ÖğretmenoğluAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.