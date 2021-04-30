Euro
9.96
Dolar
8.23
BIST 100
1,403.77
Altın
1,771.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah, mühimmat ve tuzaklanmış EYP’lerin tespit ve imhası sürüyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'da Caleb Ekuban'dan 20 puanlık katkı

Süper Lig'de 64 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın gol attığı maçlarda 20 puanı hanesine yazdırdı.

Selçuk Kılıç   | 30.04.2021
Trabzonspor'da Caleb Ekuban'dan 20 puanlık katkı

Trabzon

Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un golünü kaydeden Ganalı oyuncu, 9 golle bordo-mavili takımın forması altında en golcü sezonunu yaşıyor.

Ekuban, bordo-mavili takıma ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 lig maçında 5 gol, 2019-2020 sezonunda da 22 maçta 5 gol kaydederken bu sezon 29 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor, Ekuban'ın gol attığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Ekuban, Trabzonspor'un 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe, 2-1 galip geldiği Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Gençlerbiriği ile 1-1 berabere biten Demir Grup Sivasspor ve Göztepe maçlarında 1'er gol kaydetti. Golcü oyuncu, MKE Ankaragücü karşısında alınan 4-1'lik galibiyette rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tam kapanma döneminin ilk gününde trafikte yoğunluk
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 400 bini geçti
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 538 Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 39. hafta maçları oynanacak

Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 39. hafta maçları oynanacak

Trabzonspor'da Caleb Ekuban'dan 20 puanlık katkı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında tüm maçlar yarın oynanacak

Süper Lig ekibi Gaziantep, deplasmanda 10 maç sonra kazandı

Süper Lig ekibi Gaziantep, deplasmanda 10 maç sonra kazandı
Lider Beşiktaş, Hatayspor'u konuk edecek

Lider Beşiktaş, Hatayspor'u konuk edecek
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm