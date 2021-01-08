Hes Kablo Kayserispor PFDK'ye sevk edildi

Istanbul
TFF'den yapılan açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor ile oynadıkları maçta "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" gerekçesiyle Kayserispor'un disipline gönderildiği belirtildi.
Öte yandan, Atakaş Hatayspor kalecisi Munir Mohamedi ve Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Enzo Roco'nun da kural dışı haraket gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
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