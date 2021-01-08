Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak

Malatya
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak, karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligin geride kalan 17 haftasında 21 puan toplayan ve oynadığı son 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamayan sarı-siyahlılar, deplasmanda yapacağı Kayserispor maçından galip ayrılmanın hesabını yapıyor.
Takımda kart cezalısı olan savunma oyuncusu Karim Hafez, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.
Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.