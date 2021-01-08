Euro
9.01
Dolar
7.34
BIST 100
1,539.32
Altın
1,872.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Orhan Yoldaş   | 08.01.2021
Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak

Malatya

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak, karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligin geride kalan 17 haftasında 21 puan toplayan ve oynadığı son 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamayan sarı-siyahlılar, deplasmanda yapacağı Kayserispor maçından galip ayrılmanın hesabını yapıyor.

Takımda kart cezalısı olan savunma oyuncusu Karim Hafez, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonuna yönelik sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor
BioNTech-Pfizer aşısının üretiminde çalışanlar gelecek hafta aşılanacak
İngiltere, ülkeye girişlerde 'negatif Kovid-19 test sonucu gösterme' zorunluluğu getirdi
İngiltere, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi
AstraZeneca aşısına AB onayı ocak sonunda çıkabilir

Benzer haberler

Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak

Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Denizlispor maçını kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz

Gençlerbirliği Başkanı Cavcav: Galatasaray'ı da yeneriz. Yeter ki mücadeleyi bırakmayalım

Konyaspor, Zymer Bytyqi'yi transfer etti

Konyaspor, Zymer Bytyqi'yi transfer etti
Beşiktaş, şampiyon olduğu 2015-2016 sezonundaki gol performansını tekrarladı

Beşiktaş, şampiyon olduğu 2015-2016 sezonundaki gol performansını tekrarladı
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı