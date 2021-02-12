Euro
8.51
Dolar
7.04
BIST 100
1,539.45
Altın
1,818.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı illerinin gençlik kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.
logo
Spor, Futbol

TFF'den maç saati değişiklikleri

Süper Lig'in 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü oynanacak Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı ile 14 Şubat Pazar günü oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçının başlama saatleri 19.00'dan 16.00'ya alındı.

Ercan Doğan   | 12.02.2021
TFF'den maç saati değişiklikleri

İstanbul

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında 15 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da oynanacağı bildirilen karşılaşmanın başlama saatinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 16.00 olarak değiştirildiği belirtildi.

Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati de değişti

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında 14 Şubat Pazar günü oynanacak maçın başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'ndaki saat 19.00'da oynanacağı açıklanan karşılaşma, 14 Şubat Pazar günü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle saat 16.00'ya alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Köy okullarında yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı
Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar Kovid-19 aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde
Brezilya Sağlık Bakanı Paziello: Amazon'da rastlanan Kovid-19 mutasyonu 3 kat daha bulaşıcı
DSÖ, Afrika'da Kovid-19 ölümlerinin son bir ayda yüzde 40 arttığını bildirdi
Mutasyonlu virüs tehlikesi olan ülkelerden gelen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ağırlanıyor

Benzer haberler

Milli futbolcu Zeki Çelik: Ne kadar Türk arkadaşımız Avrupa'da oynarsa bizim için o kadar gurur verici

Milli futbolcu Zeki Çelik: Ne kadar Türk arkadaşımız Avrupa'da oynarsa bizim için o kadar gurur verici

TFF'den maç saati değişiklikleri

Trabzonspor, yeni transferleri için imza töreni düzenledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu
Emre Belözoğlu: Hocamız da sergilenen futboldan rahatsız

Emre Belözoğlu: Hocamız da sergilenen futboldan rahatsız
Kupada Beşiktaş penaltılarda güldü

Kupada Beşiktaş penaltılarda güldü