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Bayern Münih, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Yunus Kaymaz   | 13.10.2022
Bayern Münih, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 4. hafta maçları sona erdi.

Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Inter ile 3-3 berabere kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede İspanyol temsilcisinin gollerini Ousmane Dembele ve Robert Lewandowski atarken, Inter'ın golleri Nicolo Barella, Lautaro Martinez ve Robin Gosens'ten geldi.

Deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olan Bayern Münih, Sadio Mane, Thomas Müller ve Leon Goretzka'nın (2) golleriyle evine 4-2 galip döndü. Puanını 12'ye çıkaran Bavyera temsilcisi, son 16 turuna adını yazdırdı.

Sezona istediği gibi başlayamayan Liverpool, geriye düştüğü maçta Roberto Firmino (2), Darwin Nunez, Muhammed Salah (3) ve Harvey Elliott'un golleriyle Rangers'ı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

68. dakikada oyuna giren Mısırlı yıldız Salah, 6 dakika içinde "hat-trick" yaparak Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı.

İskoç temsilcisinde forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu mücadelede forma şansı bulamadı.

Dördüncü haftanın son gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Napoli (İtalya) - Ajax (Hollanda): 4-2

Rangers (İskoçya) - Liverpool (İngiltere): 1-7

B Grubu

Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0

Bayern Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 0-3

C Grubu

Viktoria Plzen (Çekya) - Bayern Münih (Almanya): 2-4

Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 3-3

D Grubu

Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2

Tottenham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2


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