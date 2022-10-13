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Spor

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası yarın Karadağ'da başlayacak

Budva kentinde 22 Ekim'e kadar devam edecek şampiyonada 12 sıkletin 9'unda Türk sporcular ringe çıkacak.

Muhammed Boztepe   | 13.10.2022
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası yarın Karadağ'da başlayacak

Ankara

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, yarın Karadağ'da başlayacak.

Budva kentinde 22 Ekim'e kadar devam edecek şampiyonada 12 sıkletin 9'unda Türk sporcular ringe çıkacak.

Antrenörler Nazım Yiğit, İsa Daştan, Baykan Arslan ve Cahit Süme'nin yönetiminde Karadağ'da madalya mücadelesi verecek milli sporcular şöyle:

48 kilo: Ayşe Çağırır

50 kilo: Buse Naz Çakıroğlu

54 kilo: Hatice Akbaş

60 kilo: Gizem Özer

63 kilo: Sema Çalışkan

66 kilo: Busenaz Sürmeneli

75 kilo: Büşra Işıldar

81 kilo: Eda Yenilmez

+81 kilo: Şennur Demir

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