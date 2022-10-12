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Trabzonspor Futbol Takımı, Monaco ile yapacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştiriyor
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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'le sözleşme uzattı

Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Ömer Ali Şahiner ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 12.10.2022
Medipol Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'le sözleşme uzattı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Ömer Ali Şahiner'in imza törenine kulüp asbaşkanlarından Mesut Altan ve Mustafa Eröğüt de katıldı.

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