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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü hafta 8 maçla başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftası, oynanan 8 karşılaşmayla başladı.

Yunus Kaymaz   | 13.10.2022
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü hafta 8 maçla başladı Fotoğraf: Ali Atmaca - AA

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda A, C, D, E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı.

A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi.

TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Medipol Başakşehir - RFS (Letonya): 3-0

Fiorentina (İtalya) - Hearts (İskoçya): 5-1

C Grubu

Austria Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-1

D Grubu

Partizan (Sırbistan) - Köln (Almanya): 2-0

E Grubu

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

F Grubu

Djurgarden (İsveç) - Gent (Belçika): 4-2

G Grubu

CFR Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

H Grubu

Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre): 3-3

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