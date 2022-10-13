UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü hafta 8 maçla başladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftası, oynanan 8 karşılaşmayla başladı.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda A, C, D, E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı.
A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi.
TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Medipol Başakşehir - RFS (Letonya): 3-0
Fiorentina (İtalya) - Hearts (İskoçya): 5-1
C Grubu
Austria Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-1
D Grubu
Partizan (Sırbistan) - Köln (Almanya): 2-0
E Grubu
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0
F Grubu
Djurgarden (İsveç) - Gent (Belçika): 4-2
G Grubu
CFR Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0
H Grubu
Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre): 3-3Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.