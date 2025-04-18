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Spor, Futbol

TFF'den 2025-2026 sezonunda uygulanacak yabancı futbolcu kuralı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda mücadele eden ekiplerin 14 yabancı futbolcuyu takımlarında bulundurabileceğini açıkladı.

Metin Arslancan  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
TFF'den 2025-2026 sezonunda uygulanacak yabancı futbolcu kuralı açıklaması

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüpler A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan (yabancı futbolcu) en fazla 14 futbolcu bulundurabilir. A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025-2026 sezonunda en az 2'sinin 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez." denildi.

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2026-2027 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az 4'ünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmasının zorunlu tutulduğu federasyon açıklamasında, "14'ten fazla sayıda yabancı futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüpleri A takım listesine yazılmamış yabancı futbolcuları A takım müsabakalarında oynatamazlar." ifadelerine yer verildi.

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