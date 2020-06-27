Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,769.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Ağaoğlu'nun itirazını reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu ve yöneticilerin, idari tedbirin kaldırılması yönündeki talebini oy birliğiyle reddettiğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 27.06.2020
TFF Tahkim Kurulu, Ağaoğlu'nun itirazını reddetti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili yöneticilerin, idari tedbirin kaldırılması yönündeki talebini oy birliğiyle reddettiğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. AŞ'nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, idarecileri Emin Kahraman, Yusuf Hayırlıoğlu ve Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK'nin 26.06.2020 tarihli idari tedbirin kaldırılması yönündeki talebin redddine dair kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 127 bin 673'e yükseldi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Endonezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte rekor kırdı
Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Benzer haberler

TFF Tahkim Kurulu, Ağaoğlu'nun itirazını reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Ağaoğlu'nun itirazını reddetti

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinden TFF'nin 'devam' kararına tepki

Ali Koç: Güçlü bir kadro oluşturmaya mecburuz

Burak Yılmaz Beşiktaş'taki en golcü dönemini yaşıyor

Burak Yılmaz Beşiktaş'taki en golcü dönemini yaşıyor
Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif

Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif
Galatasaray ile Medipol Başakşehir 24. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 24. randevuda