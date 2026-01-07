Dolar
43.06
Euro
50.30
Altın
4,465.54
ETH/USDT
3,257.40
BTC/USDT
92,804.00
BIST 100
12,084.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Nijeryalı futbolcu Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, İstanbul'a geldi.

Ceren Aydınonat  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Nijeryalı futbolcu Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor için İstanbul'a geldi Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Viyana'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Nwaiwu'yu kulüp yetkilileri karşıladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son olarak Avusturya ekibi Wolfsberger'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavililerle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten 2025 yılında ayrımcılık yapanlara 9,8 milyon lira ceza
Türkiye'de 100 binin üzerinde dernek bulunuyor
Yargıtaydan 7 kez motor arızası veren otomobil için "gizli ayıp" kararı
Büyükçekmece'de başsavcılığının emanet kasasından hırsızlık yapan şüphelinin görüntülerine ulaşıldı
Doğu Anadolu'da sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçları kırağı kapladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkacak

Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkacak

Pape Habib Gueye, Süper Lig'in ikinci yarısında daha iyi olacaklarına inanıyor

Nijeryalı futbolcu Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'tan Gabriel Paulista açıklaması

Beşiktaş'tan Gabriel Paulista açıklaması
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da finale yükseldi

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da finale yükseldi
Beşiktaş'ta Mert Günok ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Mert Günok ile yollar ayrıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet