Nijeryalı futbolcu Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

İstanbul
Viyana'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Nwaiwu'yu kulüp yetkilileri karşıladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Son olarak Avusturya ekibi Wolfsberger'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavililerle sözleşme imzalaması bekleniyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.