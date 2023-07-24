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Spor, Futbol

TFF Süper Kupa mücadelesi 2023-2024 sezonunun devre arasında yapılacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesi, 2023-2024 sezonunun devre arasında yapılacak.

Bozhan Memiş  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
TFF Süper Kupa mücadelesi 2023-2024 sezonunun devre arasında yapılacak

Istanbul

Karşılaşmanın oynanacağı stadyum ve tarih ise daha sonra belirlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, geçen sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa mücadelesinin, takımların UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları dolayısıyla devre arasında olacağı belirtilerek, "UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının salı/çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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