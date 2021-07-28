Seyircilerin stadyumlara giriş şartları belirlendi

Euro
10.11
Dolar
8.57
BIST 100
1,360.75
Altın
1,796.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Manavgat'ın Kalemler mahallesinde yanan evler havadan görüntülendi.
logo
Spor, Futbol

TFF Sağlık Kurulu seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni sezon öncesi seyircilerin stadyumlara giriş şartlarının belirlendiğini açıkladı.

Süha Gür   | 28.07.2021
TFF Sağlık Kurulu seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi

İstanbul

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, seyircilerin statlara HES-Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletlerle girebileceği belirtildi.

Kovid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyircilerin statlara girebileceği vurgulanırken, aşı olmamış ve Kovid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yapması gerektiği ifade edildi.

Kovid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarıyla henüz aşı takvimini tamamlamamış seyircilerin ise HES onayı ile stadyuma girebileceği duyuruldu.

Öte yandan seyircilere yönelik HES uygulama sorgulamalarının Süper Lig ve TFF 1. Lig için Passolig ile yapılacağı da kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini geçti
Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti

Benzer haberler

Seyircilerin stadyumlara giriş şartları belirlendi

Seyircilerin stadyumlara giriş şartları belirlendi

Galatasaray, Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: İki transfer var yapmak istediğimiz

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 'futbol' ayağında grup maçları tamamlandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 'futbol' ayağında grup maçları tamamlandı
Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: Türk futbolu ciddi bir kaosla uğraşmakta

Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: Türk futbolu ciddi bir kaosla uğraşmakta
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: TFF olağan genel kurulunda ibra oylamasında çekimser kalacağız

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: TFF olağan genel kurulunda ibra oylamasında çekimser kalacağız