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Spor, Futbol

Terim ile Kocaman rekabetinde 16. randevu

Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşılaşacak Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Fatih Terim ile Aykut Kocaman, saha kenarında 16. kez birbirlerine rakip olacak.

Ercan Çakar   | 01.02.2021
Terim ile Kocaman rekabetinde 16. randevu

Istanbul

Sarı-kırmızılı takımı çalıştıran 67 yaşındaki Fatih Terim ile Medipol Başakşehir'de görevinden ayrılan Okan Buruk'un yerine teknik direktörlüğe getirilen 55 yaşındaki Aykut Kocaman daha önce 15 müsabakada karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'in tamamında Galatasaray'ı, Aykut Kocaman'ın da İstanbulspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde oynanan maçların 14'ü Süper Lig'de biri de TFF Süper Kupa'da oynandı.

Terim galibiyetlerde üstün

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı ekiplerle oynanan maçlarda 6 galibiyet elde etti.

Aykut Kocaman ise Galatasaray'a karşı İstanbulspor'un başında bir, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünde iki olmak üzere toplam 3 galibiyet yaşadı.

İki teknik adamın rekabetinde 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Galatasaray 22 kez ağları havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri ise 16 gol attı.


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