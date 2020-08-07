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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'den sözleşmesi sona eren Robinho için veda mesajı

Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcu Robinho için veda mesajı yayımladı.

Ercan Doğan   | 07.08.2020
Medipol Başakşehir'den sözleşmesi sona eren Robinho için veda mesajı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılından bu yana takımın formasını giyen Robinho’nun sözleşmesinin sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, "Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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