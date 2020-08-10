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Spor, Futbol

Uğur Uçar bir yıl daha Medipol Başakşehir'de

Turuncu-lacivertli kulüp, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.

Ercan Çakar   | 10.08.2020
Uğur Uçar bir yıl daha Medipol Başakşehir'de Fotoğraf: İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

Istanbul

Medipol Başakşehir'de tecrübeli futbolcu Uğur Uçar'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizin ilk transferi olan Başakşehir ailesinin en değerli bireylerinden Uğur Uçar’ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Her zaman hazır kıta bekleyen ve süre verildiğinde elinden gelenin fazlasını yapan görev adamına turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Savunmada görev yapan 33 yaşındaki Uğur Uçar, 2014-2015 sezonundan beri Medipol Başakşehir'de forma giyiyor.


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