Galatasaray Emre Kılınç'ı transfer etti

İstanbul
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Emre Kılınç'a 2020-2021 futbol sezonunda 11 milyon 350 bin, 2021-2022 sezonunda 8 milyon, 2022-2023 sezonunda 8 milyon 500 bin, 2023-2024 sezonu için de 9 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sivasspor'da geçirdiği üç sezonda gösterdiği başarılı performans grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılarak, 7 Eylül 2019'da ilk kez A Milli formayı giydi. İki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde oynayabilen Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Emre Kılınç, 31 resmi maçta 9 gol, 7 asistlik katkı verdi. Emre Kılınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca, Emre'nin sarı-kırmızılı kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçtiği de belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.