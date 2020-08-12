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Spor, Futbol

Fabrice N'Sakala Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Hilmi Sever   | 12.08.2020
Fabrice N'Sakala Beşiktaş'ta

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı video ile N'Sakala transferini duyurdu. N'Sakala'nın gitar çaldığı videoda, 30 yaşındaki oyuncunun, "Merhaba Beşiktaş, ben Fabrice N'Sakala" sözleri de yer aldı. 

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden de transferle ilgili olarak, "Kulübümüz, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N'Sakala'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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