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Spor, Futbol

Son şampiyon Medipol Başakşehir, 21 Ağustos'ta sezonu açacak

Başakşehir, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 21 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

Hilmi Sever   | 12.08.2020
Son şampiyon Medipol Başakşehir, 21 Ağustos'ta sezonu açacak

İstanbul

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 21 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 21 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla başlayacaktır. Yeni sezon hazırlıkları, lig başlayana dek tesislerimizde devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

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