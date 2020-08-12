Son şampiyon Medipol Başakşehir, 21 Ağustos'ta sezonu açacak

İstanbul
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 21 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla başlayacak.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 21 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla başlayacaktır. Yeni sezon hazırlıkları, lig başlayana dek tesislerimizde devam edecektir." ifadeleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.