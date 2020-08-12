Dani Parejo Villarreal'de
Villarreal, Valencia'dan takım kaptanı Dani Parejo'yu kadrosuna kattı.
Ankara
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Villarreal, Valencia'dan Francis Coquelin'in ardından takım kaptanı Dani Parejo'yu da kadrosuna kattı.
Villarreal Kulübü, 31 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Son 9 yıldır Valencia'da top koşturan Parejo, İspanyol kulübünde 383 maçta 63 gol kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.