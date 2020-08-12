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Dani Parejo Villarreal'de

Villarreal, Valencia'dan takım kaptanı Dani Parejo'yu kadrosuna kattı.

Abdulkadir Karakaya   | 12.08.2020
Dani Parejo Villarreal'de

Ankara

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Villarreal, Valencia'dan Francis Coquelin'in ardından takım kaptanı Dani Parejo'yu da kadrosuna kattı.

Villarreal Kulübü, 31 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Son 9 yıldır Valencia'da top koşturan Parejo, İspanyol kulübünde 383 maçta 63 gol kaydetti.

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