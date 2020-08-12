Euro
8.63
Dolar
7.31
BIST 100
1,115.14
Altın
1,944.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği'ne Hacettepe'den 7 takviye

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, pilot takımı Hacettepe'den A takımı bünyesine 7 takviye yaptı.

Fatih Gazioğlu   | 12.08.2020
Gençlerbirliği'ne Hacettepe'den 7 takviye

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdüren başkent ekibi A takımı güçlendirmeye devam ediyor. 

Kırmızı-siyahlı ekibin 2020-2021 sezonu için yeni isimler belirlediğinin vurgulandığı açıklamada, "Kamp kadromuzda pilot takımımız Hacettepe'den Kadir Enes Kıra, Ömürcan Artan, Mustafa Seyhan, Serdarcan Eralp, Muhammed Barutçu, Yağız Suat Bolat ile Mehmetcan Güngör de yer alacak." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedbirleriyle yeniden açılan spor tesislerinde uygulanacak kurallar netleşti
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti
'Test pozitif çıkınca torunlarımı bir daha göremeyeceğimi sandım'
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 900 bini geçti
ABD hükümeti 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için Moderna ile anlaştı

Benzer haberler

Gençlerbirliği'ne Hacettepe'den 7 takviye

Gençlerbirliği'ne Hacettepe'den 7 takviye

Transferin gözdesi Berat'ın hayali Avrupa

Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları teknik direktör Nobre'ye güveniyor

Gençlerbirliği Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı
Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre'nin ekibi belli oldu

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre'nin ekibi belli oldu

Gençlerbirliği sezonu açıyor

Gençlerbirliği sezonu açıyor