Euro
9.01
Dolar
7.35
BIST 100
1,450.15
Altın
1,879.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Teknik direktör Ümit Karan, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor ile anlaştı

Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde mücadele eden FC Shkupi'nin teknik direktörlüğünü yapan teknik direktör Ümit Karan, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor ile prensipte anlaşma sağladı.

Selçuk Kızıldağ   | 29.12.2020
Teknik direktör Ümit Karan, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor ile anlaştı

Eskisehir

Ümit Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den uzun süredir teklif aldığını, değerlendirmeleri sonucunda Menemenspor'la anlaşmaya vardığını söyledi. 

FC Shkupi'nin son 10 maçtaki başarısının ardından Türkiye'den daha fazla teklif geldiğini anlatan Karan, şöyle konuştu:

"FC Shkupi ile daha önce yarım kalan bir hikayemiz vardı. Sonlardan teslim aldığım takım bugün ikinci sırada. Kendi ülkemde, bizim çocuklara bir şeyler katabilmeyi hep istemişimdir. Tekliflerin arasından Menemenspor'u tercih ettim. TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor yöneticileriyle telefonda görüştüm. Prensipte anlaştık, yarın sözleşme imzalamak için bir araya geleceğiz. Cenk Laleci hocaya da başarılar diliyorum. Emeğine sağlık. Sahadaki başarımı FC Shkupi ile gösterdiğime ve Menemenspor'da da elimden gelenin fazlasını yaparak takımı iyi yerlere getireceğime inanıyorum. Takım şu an 11. sırada. Daha iyi sonuçlar elde etmek için takımın başına geçmeyi kabul ettim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Dr. Durmuş için tören düzenlendi
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Arjantin'de uygulanmasına başlandı
İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi
Almanya’da son 24 saatte 852 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısına AB onayı yakında mümkün görünmüyor

Benzer haberler

Teknik direktör Ümit Karan, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor ile anlaştı

Teknik direktör Ümit Karan, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor ile anlaştı

İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi

Atletico Madrid Diego Costa ile yollarını ayırdı

Trabzonspor: Bazı futbolcuların eşlerine küfür edenler hakkında başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

Trabzonspor: Bazı futbolcuların eşlerine küfür edenler hakkında başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız
Fenerbahçe'den Max Kruse açıklaması

Fenerbahçe'den Max Kruse açıklaması
Beşiktaş'ın zirve inadı

Beşiktaş'ın zirve inadı