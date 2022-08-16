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Spor, Futbol

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasındaki ihlallerden dolayı 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 16.08.2022
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Hukuk Müşavirliği, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ye sevkine karar verdi.

Atakaş Hatayspor'u talimatlara aykırı hareketten kurula sevk eden müşavirlik, Yukatel Kayserispor ve Kasımpaşa'yı usulsüz seyirci alınmasından, Galatasaray ve Gaziantep FK'yi saha olayları gerekçesiyle kurula yolladı.

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