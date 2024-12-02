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Spor, Futbol

Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un ligde oynadığı 13 maçta kaybettiği puanlar kazançlarından daha fazla oldu.

Selçuk Kılıç  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor

Trabzon

Bordo-mavililer, ligde bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 13 maçta 15 puan elde eden Karadeniz ekibi, 24 puan kaybederek puan cetvelinin üst sıralarında kendine yer bulamadı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde 1,15 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı.

Son 5 maçta 4 mağlubiyet

Trabzonspor, ligde son 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sezonun en kötü bölümünü yaşadı.

Bordo-mavililer, bu dönemde Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, dış sahalarda Çaykur Rizespor'a 3-1, Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olurken, tek galibiyetini kendi evinde Adana Demirspor karşısında 5-0'lık sonuçla aldı.

Son 5 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 12 puan kaybı yaşayarak 0,6 puan ortalamasında kaldı.

Deplasmanda galibiyeti yok

Trabzonspor, bu sezon ligde deplasmanda hiç maç kazanma başarısı gösteremedi.

Bordo-mavililer, dış sahada bu sezon oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 4 puan toplayarak, maç başına 0,57 puan ortalamasında kaldı.

19 maçın 5'ini kazandı

Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda olmak üzere bu sezon oynadığı 19 resmi maçın sadece 5'ini kazandı. 8 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 6 maçı da kaybetti.

Ligde 13 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Avrupa'da da 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Karadeniz ekibi, Avrupa Kupaları'ndan da erken elenerek grup aşamalarına katılamadı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında da arzu ettiği sonuçları alamayan Karadeniz ekibi, hem lig hem de Avrupa serüveninde hüsran yaşadı.

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