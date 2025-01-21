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Spor, Futbol

Süper Lig'den 7 kulüp ve Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübün yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Bozhan Memiş  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Süper Lig'den 7 kulüp ve Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Atakaş Hatayspor, Galatasaray, Beşiktaş, Reeder Samsunspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor, çeşitli sebeplerle disipline gönderildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Başakşehir idarecileri Mesut Altan ve Tayfun Yağız Semiz ile Adana Demirspor futbolcusu Yusuf Barası'nın da PFDK'ye sevkine karar verildi.

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