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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta heyecanı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, oynanan 9 maçla başladı.

Bozhan Memiş  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta heyecanı başladı

İstanbul

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de sahaya çıktığı maçta Benfica, ilk yarısını 3-1 önde kapattığı maçta taraftarının önünde Barcelona'ya 5-4 mağlup oldu. Kerem Aktürkoğlu 71, Orkun Kökçü ise 80. dakikada oyundan çıktı.

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalya'nın Juventus ekibi, Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Maça yedek başlayan milli futbolcu, 66. dakikada oyuna dahil oldu.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman ekibi Borussia Dortmund, ilk yarısını 1-0 tamamladığı maçta İtalyan ekibi Bologna'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Ligde 7. haftanın ilk gününde alınan sonuçlar şu şekilde:

Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere): 1-0

Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya): 5-0

Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya): 4-5

Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa): 2-1

Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya): 0-0

Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya): 1-3

Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3

Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-1

Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 2-1

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