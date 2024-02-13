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Spor, Futbol

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği; Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor ve Beşiktaş'ı çeşitli gerekçelerle disipline verdi.

Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakaret, tehdit, sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Sancak'ın yanı sıra yönetici Metin Korkmaz da PFDK'ye sevkine karar verilen isimlerden oldu.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun da tedbirli olarak disipline sevk edildiği açıklandı. Fenerbahçe Kulübü görevlilerinden Mario Branco da talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.

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